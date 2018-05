Kommentti: Parempi myöhään kuin ei milloinkaan – sopeutumiseläkkeiden lopettaminen kesti koko tämän vuosituhannen

Kotimaa

Kommentti: Parempi myöhään kuin ei milloinkaan – sopeutumiseläkkeiden lopettaminen kesti koko tämän vuosituhan

Kansanedustajat aikovat lopettaa sopeutumiseläkejärjestelmänsä. Mahdollisimman pian, syksyllä.Kansanedustajilta meni koko tämä vuosituhat tunnustaa itselleen, että kyseessä ei ole mikään eläke. Kyseessä on yleiselle oikeustajulle vieras työttömyyskorvausjärjestelmä.Ilta-Sanomat on esimerkiksi koko tämän vuosituhannen kertonut vuosittain kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä, ja nostanut esiin järjestelmän epäkohdat ja räikeimmät tapaukset. Milloin eläkettä on nostanut kolmekymppinen, milloin miljonääri, ja aina joku sopeutumiseläkeläinen on kikkaillut pääomatuloillaan.Eikä sopeutumiseläkeläisten lista vuosittain juuri lyhene, kun se takaa toimeentulon viralliseen 65 vuoden eläkeikään asti.Esimerkiksi nyt kaksi sopeutumiseläkeläisistä on ollut sopeutumiseläkkeellä vuodesta 1999 asti, ja kolme alle viisikymppistä sopeutumiseläkeläistä on nauttinut etuutta vuodesta 2011.Ei ihme, jos nostaa äänestäjien verenpainetta.Kahdeksan vuotta sitten 2010 kansanedustajat päättivät lopettaa useiden kohujen jälkeen sopeutumiseläkkeet tulevilta kansanedustajilta. Keksittiin 1-3 vuoden sopeutumisraha vuoden 2011 jälkeen eduskuntaan nouseville kansanedustajille.Kiitos somen ja kansalaisaloitteen, kansanedustajat eivät voineet enää jatkuvasti keksiä verukkeita sopeutumiseläkkeiden ylläpitämiseksi ja kuunnella kuukausittain kansan sapekasta palautetta sopeutumiseläkkeistä.Nyt kansanedustajilla oli vihdoin kanttia lopettaa sopeutumiseläkkeet myös itseltään ja kavereiltaan. Kansanedustajat tunnustivat itselleen, että ihan kaikki nykyiset ja ex-kansanedustajat voidaan myös siirtää 1-3 vuoden sopeutumisrahalle.Mistään oikeusmurhasta ei voida puhua, päinvastoin.Sitä saa, mitä tilaa. Kansanedustajat tilasivat itselleen vuosikausia itseaiheutettua harmia ja kansan kiukkua sopeutumiseläkkeillään.Niin ne kuohuttavat uutiset sopeutumiseläkkeistä tulevat loppumaan, kun lakia säätävät, hyväosaiset kansanedustajat rohkaistuivat poistamaan itseltään yleiselle oikeustajulle vieraan, kultapossukerhon erikoisedun.Kansa kiittää.