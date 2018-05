Oppositio syytti hallitusta sote-laskelmien pimittämisestä – Orpo puolustautuu: ”Eduskunnalla on riittävät tiedot”

Kotimaa

Oppositio syytti hallitusta sote-laskelmien pimittämisestä – Orpo puolustautuu: "Eduskunnalla on riittävät tie

Petteri Orpo https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpo (kok) ei allekirjoita opposition sotekritiikkiä.Orpo vakuuttelee, että soteuudistus valinnanvapauksineen tulee oikein toteutuessaan säästämään menoja kolme miljardia euroa kymmenessä vuodessa. Orpo myös sanoo, että kansanedustajat ovat koko ajan saaneet soten kustannuslaskelmia.Eduskunnan valtiovarainvaliokunta sai eilen valmiiksi sotemietintönsä. Oppositiopuolueiden kansanedustajat jättivät mietintöön yhteisen ja harvinaisen kriittisen vastalauseensa.Opposition mielestä soteuudistus tulee lisäämään säästön sijaan kuluja. Opposition kansanedustajat myös paheksuivat sitä, että kansanedustajat eivät ole saaneet hallitukselta edes karkeita arvioita soteuudistuksen kuluista.Opposition kansanedustajat pitivät tiedotustilaisuutensa tänään https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005684806.html

Onko hallitus pyytämässä eduskunnalta soteuudistuksessa avointa shekkiä eduskunnalta, valtiovarainministeri Orpo?

– Ei taatusti ole. Keskustelusta huolimatta soten rahoitus on tarkkaan suunniteltu kokonaisuus. Sen keskeinen elementti on menokehys. Se ohjaa siihen, että kolmen miljardin euron kasvun hillintä pystytään kymmenessä vuodessa tekemään, Orpo vastasi.– Miten siihen päästään? Vahvemmat järjestäjät, integraatio, nopeampi hoitoon pääsy tuo säästöjä kokonaisuudessaan, teknologian hyödyntäminen, osaaminen, johtaminen, muutoksen läpivienti. Nämä ovat elementit, josta säästö rakennetaan.

Opposition edustajat sanovat, että he eivät ole saaneet edes karkeita arvioita ja laskelmia soten kustannuksista?

– Varmasti ovat. Menokehys on se, mitä kautta kolmen miljardin säästö syntyy. Nyt on perusura – sotemenojen kasvu keskimäärin 2,5 prosenttia vuodessa. Jos tätä vauhtia mennään, meidän pitää alkaa ensi vuosikymmenellä leikata palveluita. Siksi tehdään soteuudistus, jolla kulut saavat kasvaa 0,9 prosenttia. Nämä kaikki on käyty opposition kanssa läpi.– Säästö saadaan aikaan tuhannen sivun lakipaketilla. Laki antaa pohjan, miten valtakunnallisesti ja maakunnista tätä lähdetään rakentamaan. Toimeenpano ratkaisee, miten tavoitteissa onnistutaan, Orpo sanoi.

Oppositio kertoi, että he saivat sotelaskelmat vasta toissa iltana. Saiko valtiosihteeri Martti Hetemäki käskyn laatia laskelmat, jotka näyttävät säästöjä?

– Valtiovarainvaliokunta on kuullut kymmenittäin asiantuntijoita, myös valtiovarainministeriön kuntaosaston asiantuntijoita. Valtiosihteeri Hetemäki teki täydennyksiä siihen tietoon, missä säästöpotentiaali on. Minusta eduskunnalla on riittävät tiedot, ja tietoja voidaan täydentää.

Hetemäen säästöpotentiaalista 600 miljoonaa tulisi integraatiosta ja neljä miljardia digitalisaatiosta. Opposition kansanedustaja heitti, että miksi nyt ei tehty vain digitalisaatiouudistusta soteuudistuksen sijaan?

– Silloin hän ei ole lukenut muistiota. Neljän miljardin säästöpotentiaali digitalisaatiosta pitää sisällään vahvemmat järjestäjät, johtamisen, tietohallinnon, osaamisen. Jotta Hetemäen muistiossa ei tulisi päällekkäistä tilastointia, ne on kaikki laitettu yhteen neljän miljardin sarakkeeseen.

Lupaatteko valtiovarainministeri Orpo, että sote tulee säästämään kolme miljardia eikä lisää veronmaksajien kuluja?

– Tämä järjestelmä on rakennettu niin, että tähän tavoitteeseen päästään. Viime kädessä sen takaa tiukka menokehysjärjestelmä ja valtiovarainministeriön tiukka ohjeistus. Jos niistä pidetään kiinni, silloin kolmen miljardin euron kustannushillintä on mahdollista saavuttaa. Kun säästöpotentiaali – johtaminen, osaaminen, digitalisaatio, sujuvat hoitoketjut – otetaan käyttöön, säästö tulee itsestään ja meillä säilyy koko ajan hyvät palvelut.

Lupaatteko sen, että vuonna 2021 sotemenot eivät lisäänny?

– Olemme tehneet kehysbudjetin vuodelle 2021 ja se on budjetoitu näiden laskelmien mukaisesti. Siitä lähdetään, että tämä riittää.

Valinnanvapaus ei tule siis räjäyttämään budjettia?

– Ei tule. Ei se ole räjäyttänyt muuallakaan. Valinnanvapaus on työväline siihen, millä korjataan isoin ongelma tämän hetken terveydenhuollossa. Se on perusterveydenhoito ja hoitoon pääsy. Kun perustason toiminta saadaan sujumaan, ihmiset sujuvasti hoitoon, se säästää valtavasti kuluja, koska sairaudet hoidetaan ajallaan ja ne eivät pääse pahenemaan.– Alkuvaiheessa kulut nousevat, mutta se säästää isompana takaisin, kun ihmiset saadaan ajoissa hoitoon. Pitkällä aikavälillä valinnanvapaus tulee takuuvarmasti säästämään, koska kilpailu tuo tullessaan myös tehokkuutta ja laatua, Orpo uskoi.