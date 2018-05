Kotimaa

Yksi Pekka Pouta -vitsi saa Pekka Poudan joskus räjähtämään – ”Yleensä kyllä pyysin saman tien anteeksi”

Kun tarpeeksi kauan kuuntelee näitä ”no onkos huomenna pouta” -juttuja, sitä räjähtää sille sadannelle ihmiselle.

Joku ennustava meteorologi on kuvannut tätä työtä ripuliaivon hommaksi.

Kaksi yleistä harhaluuloa





Tutkijan polulta ripuliaivoksi

Vitsi on laimentunut jo hyvän aikaa sitten. Facebookin Joka päivä sama kuva Pekka Poudasta moshpitissä -sivu on ollut viimeksi aktiivinen toissa kesänä.Yli 16 000 tykkääjää kertoo kuitenkin siitä, että moni tunnistaa aamutelevision leppoisan säämiehen ja on huvittunut siitä, että tämä remuaa metallikeikalla mustapaitaisen yleisön seassa. Ja miksei tunnistaisi, sillä onhan Pouta esiintynyt televisiossa 1990-luvun alkupuolelta lähtien.Nyt 20. toukokuuta Pouta täyttää 50 vuotta.Kun meteorologiaa opiskellut nuorukainen aloitti työt silloisella Kolmoskanavalla, hänestä tuli valtakunnan julkkis yksin tein. Huomenta Suomen katsojaluvut olivat nousseet koviin lukemiin.– Myös katsojakontakti on aamulähetyksissä ihan eri luokkaa kuin illassa, kun herätään ihmisten kanssa, Pouta sanoo.Lisäksi nykyistä yhdenmukaisempi mediaympäristö varmisti, että tv-esiintyjät tulivat tutuiksi koko kansalle.– Isoin julkkis tänään on vähemmän julkkis kuin keskiverto telkkuihminen 1990-luvun alussa. Ja se on tosi hyvä, hän lisää nauraen.Poutaa valtava huomion määrä etupäässä ahdisti. Kestikin kymmenen vuotta ennen kuin hän pääsi sinuiksi julkisuuden kanssa. Oman persoonan käsittelyn kannalta hyvää harjoitusta oli hakeutua vieraisiin ympyröihin opettelemaan asioita, joissa ei ollut erityisen etevä.– Lähdin useamman kerran maalauskursseille, joka ei kyllä sinällään toiminut, koska olin siinä luontaisesti aika hyvä. Lähdin myös uudestaan yliopistoon lukemaan matematiikkaa fuksien sekaan ja kertaamaan asioita.Maan pinnalla pysymisessä auttoivat myös läheiset ja pitkäaikaiset ihmissuhteet, jotka ”toimivat peileinä”, kuten Pouta asian ilmaisee.– Nämä olivat tällaisia kusipäisyyden estokeinoja.Joskus silti kiehahti.– Kun tarpeeksi kauan kuuntelee näitä ”no onkos huomenna pouta” -juttuja, sitä räjähtää sille sadannelle ihmiselle. Yleensä kyllä pyysin saman tien anteeksi.Nykyään ruutukasvo kiinnittää tunnettuuteensa huomiota lähinnä silloin, kun huomiota ei ole eli ulkomailla matkustaessaan.– Julkisuus on vähän kuin sää, ei sille mitään voi.Pekka Poudan mukaan meteorologin työhön liittyy kaksi yleistä harhaluuloa. Usein ihmisten suhtautumisesta voi päätellä, että sään ennustamisen taitoa pidetään jollain tapaa luontaisena ominaisuutena.– Eiväthän ihmiset oikeasti niin ajattele, mutta suhtautuminen on sellaista – mikä oikeastaan kertoo siitä, että asiaa ei ajatella tarkemmin, Pouta puntaroi.Toisaalta kuvitellaan, että meteorologit ovat taitavia ennustamaan säätä luonnon merkkien perusteella. Pouta kertoo seuraavansa näitä merkkejä asiaa sen kummemmin tiedostamatta, mutta ympäristön havainnoinnin sijaan hän luottaa mieluummin teknologiaan.– Ennustava tutkakuva tulee suoraan kännykkään. Miksi siis menisin katsomaan pilviä kauhean tarkkaan?– Näiden yhdistelmä on tietysti paras, että kyllä niitä pilviäkin tulee tiirailtua.Teknologia on kehittynyt paljon Poudan työuran aikana. Automaatio on painanut itse ennustamisen hinnan niin alas, että ennustavien meteorologien työmahdollisuudet ovat kaventuneet. Vastapainona eri työvaiheet ovat helpottuneet, kuten niin monilla muillakin aloilla.– Ennen piti mennä paikan päälle Ilmatieteen laitokselle tietoa hakemaan, jatkotiedot liikkuivat faksilla ja tietokoneen hiirellä piirreltiin pilviä, Pouta muistelee.– Ei ollut kivaa, en haikaile sitä.Pouta oli aloittanut yliopisto-opintonsa teoreettisen fysiikan parissa, mutta vaihtoi pääaineensa meteorologiaan, joka vaikutti töiden saannin kannalta paremmalta vaihtoehdolta. Tv-töihin hän ei kuitenkaan tähdännyt, vaan päätyi aamutelevisioon lomaillen vietetyn kesän jälkeen eli ”persaukisessa tilassa”.Vielä pitkään hän kuvitteli joskus päätyvänsä tutkijaksi, mutta tiiviin työtahdin ja väsymyksen takia gradukaan ei ottanut valmistuakseen. Työn luonne ei istunut lainkaan yksiin paneutumista vaativan tutkimuksenteon kanssa.– Joku ennustava meteorologi on kuvannut tätä työtä ripuliaivon hommaksi. Nopeasti sulatetaan mahdollisimman paljon tietoa ja ulostetaan se saman tien perään katsomatta.Poudan mukaan työ onkin muokannut häntä lyhytjänteisemmäksi. Ja muillakin tavoilla, sillä esiintyminen paitsi televisiossa, myös oikeille ihmisille on käynyt helpommaksi vuosien myötä. Varsinkin isommalle väkijoukolle puhuminen oli hänelle pitkään kauhistus.– Kyllä sitä muuttuu, kun on jossain muualla kuin sillä alueella, joka on tuttu ja turvallinen.Poudan mielestä muutokset kielivät rikkaasta elämästä.– Mitä enemmän elämä muuttaa sinua, sitä enemmän olet elänyt. Siedätyshoito kuuluu jotenkin olennaisesti tähän kuvioon.