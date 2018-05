Mies ilmoitti tarvitsevansa omaa aikaa ”lähentyäkseen vaimoa ja lapsia” – härski kaksoiselämä paljastui yllättäen

Kotimaa

Mies ilmoitti tarvitsevansa omaa aikaa ”lähentyäkseen vaimoa ja lapsia” – härski kaksoiselämä paljastui yllätt

Mies lähti lopulta naisen siskon mukaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aihepiiri herätti jo aiemmin runsaasti keskustelua myös Ilta-Sanomien lukijoiden keskuudessa. Näin he kertoivat omia kokemuksiaan:

Mies haluasi ”lähentyä”

Lopulta mies oli öitäkin poissa ”etsimässä itseään”.

Moottoripyöräretkillä toinen nainen

Härski kuvio siskon kanssa

Hän oli keksinyt mennä naimisiin, jotta en eroaisi niin herkästi, jos hän narahtaa touhuistaan.

Salattu elämä ruokatunneilla

Avioliitto oli hätäratkaisu

Tarinat kertoivat sivusuhteesta