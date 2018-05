Vaimon epäilyt heräsivät, kun miehellä oli tiuhaan omia menoja – paljastui 8 eri tyttöystävää eri puolilta Suomea

Kotimaa

Vaimon epäilyt heräsivät, kun miehellä oli tiuhaan omia menoja – paljastui 8 eri tyttöystävää eri puolilta Suo

Kuukauden seurannan jälkeen selvisi, että työnsä vuoksi liikkuvaisella miehellä oli yhteensä kahdeksan eri tyttöystävää eri paikkakunnilla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naisten epäilykset ovat usein aiheellisia

Eräässä tapauksessa mies hankki hienotunteisesti vaimolleen asunnon tätä tarkoitusta varten.

Kaksoiselämä selviää yleensä viikossa

Ohessa tapauksia, joihin yksityisetsivät ovat työssään törmänneet:

Vuosikymmenten salasuhde

Kahdeksan eri tyttöystävää

Tankavaarassa oli kerran viikon kestävä kullanhuuhdontaleiri, jonka aikana eräs aivan tasapainoinen rouva ihastui kullankaivajaan. Hän ilmoitti kotiin, että muuttaa kullankaivajan mökkiin.

Voimistelua” kolmen eri naisen asunnoissa

Vaimolle ja rakastajalle asunto

Risteilylle muka huilimaan

Jos tällaista naista vastaan sattuu kävelemään jännempi tyyppi, tietynlainen sänkyakrobaatti, nainen saattaa kadota tämän luokse.

Kullankaivajan mökkiin

Yhteinen päätös

Turhaa etsintää

Rouva oli kuin olikin risteilyllä

Sänkyakrobaatti voi viedä