Kotimaa

Viikonlopusta tulossa aurinkoinen – korkeapaine vahvistuu jälleen

Lännessä on poutaa ja aurinkoista. Pohjoistuuli viilentää säätä.Päivälämpötila on aivan etelässä lähellä 20 astetta, muuten 16 – 19 astetta, maan keskiosasta Meri-Lappiin noin 15 astetta, Kainuussa, Koillismaalla sekä Itä- ja Pohjois-Lapissa noin 10 astetta.Päivälämpötilat ovat laajalti vuodenajalle tavanomaiset. Yölämpötilat voivat olla pohjoistuulen heiketessä tässä ennustettuja alempiakin.Lauantaina on vaihtelevapilvisen aurinkoista poutasäätä, Pohjois-Lapissa voi paikoin sadella. Iltapuolella etenkin lännessä on aurinkoista. Päivä on pohjoisessa vähän perjantaita lämpimämpi.Sunnuntaina jatkuu enimmäkseen aurinkoinen poutasää. Lapissa pilvisyys kuitenkin lisääntyy illaksi lounaistuulen voimistuessa. Koko maassa on vähän edellisiä päiviä lämpimämpää.Läntisestä Euroopasta ulottuu lauantaina Suomeen korkeapaineenalue, joka jatkossa vahvistuu ja liikkuu kohti Suomea. Euroopan etelä- ja itäosassa sää on epävakainen.