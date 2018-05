Kotimaa

Syyte: Läheinen uskoi asioiden hoitamisen papille – hengenmies nyhti tililtä lähes 120 000 euroa

Kemi-Tornion käräjäoikeudessa käsitellään parhaillaan lappilaista pappia koskevaa syytettä törkeästä kavalluksesta. Aikaisemmat tuomiot mies on saanut kirjanpitorikoksista ja omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkomisesta.Pappina toimineelle miehelle vaaditaan käräjäoikeudessa ehdollista tuomiota törkeästä kavalluksesta. Hän on syyttäjän mukaan kavaltanut hallussaan olleilta pankkitileiltä melkein 120 000 euroa omaan käyttöönsä vuosina 2013–2015.Tilit kuuluivat epäillyn läheiselle, joka oli tarvinnut apua asioidensa hoitamisessa. Syyttäjän mukaan pappismies on käyttänyt hyväkseen apua tarvinneen ihmisen riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä tai ajattelemattomuutta.Lappilaispapin epäillään saaneen läheisensä allekirjoittamaan lahjakirjoja ja omaishoidon palkkioon sekä matkakuluihin liittyviä laskuja, joiden perusteella hän on nostanut tai siirtänyt itselleen tai lähipiirilleen huomattavan summan rahaa.Miehellä oli luottamuksellinen suhde läheiseen ja siksi tämä oli uskonut raha-asioidensa hoidon hänelle. Teolla on syyttäjän mukaan tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja aiheutettu asianomistajalle huomattavaa vahinkoa. Teko on myös kokonaisuutena arvioiden törkeä.Myös yrittäjänä toiminut pappi sai vuonna 2012 Kemi-Tornion käräjäoikeudelta 8 kuukauden pituisen ehdollisen vankeusrangaistuksen kirjanpitorikoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Lisäksi oikeus määräsi hänet kolmen ja puolen vuoden pituiseen liiketoimintakieltoon.Toinen aiempi tuomio miehellä on Lapin käräjäoikeudesta vuodelta 2014, jolloin hän sai 20 päiväsakkoa omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkomisesta. Hän oli myynyt kiinteistön, vaikka siihen liittyi luovutuskielto ulosmittaamispäätöksen vuoksi.Asiasta uutisoi ensimmäisenä Lapin Kansa.