Soten valinnanvapauden hintalappu aiheutti porua – Orpo IS:lle: ”Säästö syntyy, kun ihmisten sairaudet tulee hoidettua”

Petteri Orpo https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpo (kok) myönsi eduskunnan kyselytunnilla https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005684030.html , että soten valinnanvapaus ei ole säästömalli.Valtiovarainministeriö julkisti kyselytunnin aikana aiemmin päivällä https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005683879.html uutisoidut valtiosihteeri Martti Hetemäen https://www.is.fi/haku/?query=martti+hetemaen sotelaskemat. Hetemäen laskelmien mukaan soten säätöpotentiaali voisi olla jopa 4,6 miljardia euroa, ja valinnanvapaudesta ei tule euroakaan säästöä.IS kysyi kyselytunnin jälkeen Orpolta, miksi valinnanvapaus ei olekaan säästömalli ja sillä ei ole tarkoitus säästää sotemenoissa lainkaan.– Koko soteuudistuksen keskeisiä ideoita on se, että ihmiset eivät nykyjärjestelmässä pääse hoitoon vaan ovat jonoissa. Siitä olemme jopa valmiit maksamaan, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon. Valinnanvapaus takaa sen – pois jonoista.– Säästö syntyy sen jälkeen, kun ihmisten sairaudet tulee hoidettua sujuvasti. Siitä tulee nyt valtavasti kuluja nykyisessä järjestelmässä. Hoitoonpääsyn nopeuttaminen tulee lisäämään hoitomääriä, ihmiset pääsevät pois jonoista ja se maksaa. Se kumoutuu sillä, että sairaudet tulevat hoidettua, Orpo vastasi.

Eli valinnanvapauden säästö on nolla?

– Niin, valinnanvapaus. Tämä ei ole valinnanvapausuudistus, vaan soteuudistus. Varsinainen säästöpotentiaali – kolme miljardia – se saavutetaan sujuvilla hoitoketjuilla, josta valinnanvapaus on ensimmäinen osuus. Siitä se jatkuu erikoispalveluihin.

Valinnanvapaus siis maksaa ja se säästää saman verran kun ihmiset tulevat hoidetuiksi?

– Kyllä. Nyt olemme ytimessä, mitä oppositio ja kaikki arvioitsijat eivät ymmärrä. Valinnanvapaus on se tapa, millä ihmiset pääsevät jonosta hoitoon sinne lääkärin vastaanotolle. Tämän takia valinnanvapaus on tärkeä meille, Orpo vastasi.Orpo kiisti, että hän olisi aiemmin puhunut valinnanvapauden tuomista säännöistä.– En ole koskaan puhunut niin. Tai pistetään tuohon pieni varaus. Soteuudistuksen kululeikkaus vähentää tulevia menolisäyksiä kolmella miljardilla kymmenessä vuodessa. Valinnanvapaus on yksi osa. Se on noin 30 prosenttia tästä kokonaisuudesta. Tässä on tahallista väärinymmärrystä, Orpo totesi.Oppositio on koko ajan epäillyt ja sanonut, että valinnanvapaus lisää sotemenoja.