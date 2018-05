Kotimaa

Näitkö Torniossa farkkutakkinaisen joka vetää perässään mustaa laukkua? Soita heti hätänumeroon 17.5. 13:23

Naisella on päällään farkkutakki, poliisi kertoo.

Torniossa on kateissa muistisairas nainen. Vuonna 1938 syntyneellä naisella on päällään farkkutakki ja hän vetää perässään mustaa vetolaukkua, kertoo poliisi. Nainen katosi aamukahdeksan ja -kymmenen välisenä aikana Tornion keskustasta.



Nainen on hoikka ja 150 senttimetriä pitkä. Hänellä on harmaat hiukset.



Mahdollisista havainnoista pyydetään ilmoittamaan suoraan hätäkeskukseen numeroon 112.