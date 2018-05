Mikael Jungner uskoo ymmärtävänsä, miksi Susanna Koski ohitti työttömän haasteen: ”Kuussa ei mene välttämättä kuin muutama sata euroa”

Kotimaa

Mikael Jungner uskoo ymmärtävänsä, miksi Susanna Koski ohitti työttömän haasteen: ”Kuussa ei mene välttämättä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jungner

Alla olevassa grafiikassa Jungnerin IS:lle toimittamat tiedot kuluista viikon ajalta. Jos grafiikka ei näy, katso se tästä https://interactive.sanoma.fi/arkku/files/25441456jungerinmenot(2).png .

Ruokaan menee vähän rahaa





”Se ei ollut se Susanna, jonka minä tunnen”

Suomessa kuvitellaan, että systeemi pitää huolen heistä, jotka eivät pärjää, mutta ei se pidä.