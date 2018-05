Kotimaa

Junaliikenne poikki Pieksämäen ja Kuopion välillä – syypääksi epäillään ukkosta

Pieksämäen ja Kuopion välinen junaliikenne on keskeytetty sähkövaurion vuoksi, kertoo Liikennevirasto. Sähkövaurion aiheuttajaksi epäillään ukkosta.Henkilöjunat on korvattu toistaiseksi linja-autoilla.Liikenneviraston mukaan korjausarviota ei ole vielä. Ratavaurion kohtaa ei ollut paikallistettu vielä iltakuuden aikaan.– Kyseessä on Haapakoski–Salminen-väli, mikä tarkoittaa, että siellä on noin 45 kilometriä tarkistettavaa rataa, että löydämme oikean kohdan. Jos siellä on ukkosen aiheuttama vika, on puu luultavasti kaatunut ajolangoille tai vastaavaa. Eli etsinnässä kestää jonkin verran, kertoi liikennepäällikkö Rauno Helander Liikenneviraston rataliikennekeskuksesta.Vika havaittiin iltapäivällä kello viiden jälkeen.