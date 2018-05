Kotimaa

Bisquitin kolumni: Omitussa valossa

Poika: Hei! Mistäs me tuohduttiin ennen kuin oli kulttuurista omimista?Tytär: Häh?Äiti: ???Isä: Mitä sä oikein meinaat? Ettei ollut kulttuurista omimista!Yllä oleva dialogi on kulttuuriomittu 1900-luvun Flora-mainoksesta.Niin, todella, noinkin neitseellistä aikaa Suomessa joskus elettiin, kun kulttuurisesta omimisesta – festuca rubra! – ei tiedetty mitään.Nykytilanne on, kuten niin hyvin tiedämme, tyystin toinen.Kulttuuriseen omimiseen (olisiko mahdollista omia sille joku lyhyempi ja näppärämpi ilmaus?) suhtauduttiin tiedostavan kansanosan piirissä pitkään äärimmäisenä tabuna.Ei omimiseen hairahtunutta nyt ihan selkärangan sulamisella tai kämmenien karvankasvulla uhattu, mutta kovin kartettavaksi sen harjoittaminen katsottiin.Tuo ankea historiallinen tausta muistaen on hämmästyttävää, kuinka nopeasti tästä ennen niin ryppyotsaisen suhtautumisen osakseen saaneesta omimisesta on tänä päivänä tullut ällistyttävän suosittua kansanhuvia.Unohtamatta herra paratkoon tietenkään missään nimessä vähemmistökansoja ja heidän vähemmistökansanhuvejaan.Nykyisenä post-gutenbergilaisena aikana yksittäinen kulttuurinen omiminen on kuitenkin nopeasti tuohduttu ja kuiviin kaluttu.Uusille kollektiivisen loukkaantumisen kohteille on Suomen nykyisessä mielipideavaruudesssa pysyvä massapsykoottinen tilaus.Jumalan kiitos, sellaisia on toistaiseksi Suomesta vielä löytynyt.Jumala tuli tuohon mukaan siksi, että tarkoitus on nostaa ajankohtaiseksi esimerkiksi kansanedustaja Laura Huhtasaaren tapaus.Huhtasaaren pro gradu -tutkielman ympärille on kehittynyt melkoinen mediatuohtumus.Muistetaan, että Laura Huhtasaari on kansanedustajan toimensa ohella kreationististen tieteiden kandidaatti.Niinpä kohdehenkilön persoonan ominaislaatu muistaen lienee kohteliaampaa sanoa, ettei tuohtumus ole suinkaan kehittynyt vaan sellainen on tietyllä tarkoituksella luotu.Jos täsmällisiä ollaan, Laura Huhtasaaren tapauksessa on kysymys niin harvinaisesta ilmiöstä kuin kasvatusopillinen appropriaatio.Sitä voi pitää myös kulttuurisena omimisena, jos kohta se vaati aimo annoksen tieteellistä hyväntahtoisuutta.Onko kyse plagiaatista vai epäselvyyksistä viittauskäytännöissä?Viittauskäytännöissä ei ainakaan pitäisi olla epäselvyyksiä. Niissä kannattaa aina viitata toiseen maineikkaaseen kasvatustieteilijään, plag.maist. Jari Viléniin.Jälkimmäinen kasvatustieteilijä on nykyään maailmalla suurlähettiläänä. Kykypuolue kokoomus tarkisti aikoinaan Vilénin viittauskäytännön kintaalla ja kaikesta päätellen hyväksi havaitsi.