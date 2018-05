Kotimaa

Poliisi kaipaa havaintoja Turussa kadonneesta 72-vuotiaasta Ennistä

Turku Poliisi etsii Turussa kaupunginsairaalasta päivällä kadonnutta muistisairasta naista. Kadonneen etunimi on Enni, ja hän on 72 -vuotias.

Poliisin mukaan nainen on 152 senttiä pitkä ja vartaloltaan tukevahko. Hänellä on harmaat pitkät hiukset, ruskea pitkä hame sekä musta paita, jossa on valkoisia kuvioita.



Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.