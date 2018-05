Kotimaa

Vakava moottoripyöräturma Vantaalla





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moottoripyöräilijä loukkaantui vakavasti Vantaan Vaaralassa keskiviikkona iltapäivällä.Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta kello 13.21. Osoite oli Fazerintie 6.Itä-Uudenmaan poliisin mukaan Fazerintiellä kolaroivat henkilöauto ja kevytmoottoripyörä, jonka kuljettaja on nyt sairaalahoidossa.Poliisi on edelleen paikalla tutkimassa onnettomuuden olosuhteita ja syitä, mutta Fazerintie on jo avattu liikenteelle.Poliisin mukaan on vielä epäselvää, miten kolari tapahtui.– Alustava mahdollisuus tai epävarma alkutieto on, että kumpikin olisi ajanut samaan suuntaan, mutta se on täysin alustava tieto. On nähty vain jälkitilanne, kun moottoripyöräilijä on lentänyt, poliisista kerrotaan.Kyseessä on jo toinen vakava moottoripyöräturma itäisellä pääkaupunkiseudulla lyhyen ajan sisällä. Ennen vappua moottoripyöräilijä kuoli Helsingin puolella Puistolassa törmättyään henkilöautoon.