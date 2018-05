Kotimaa

Mökkiläinen löysi ammutun meri­kotkan Kemiön­saarelta – poliisi tutkii luonnon­suojelu­rikoksena

16.5. 14:38

Rikosepäily Varsinais-Suomen Kemiönsaarella löydettiin huhtikuun lopulla ammuttu merikotka. Poliisi tutkii tapausta luonnonsuojelurikoksena.

Mökkiläinen löysi kuolleen linnun Vänoxan saaren itäpuolelta 28. huhtikuuta. Elintarviketurvallisuusviraston Eviran tutkimuksissa löydettiin ampumajäljeksi sopiva vamma. Sen sijaan ei pystytty varmuudella sanomaan, onko lintu ammuttu löytöpaikalla. Lintu on saattanut lentää tai liitää pitkänkin matkan osuman saatuaan.



Poliisin mukaan lintu on ammuttu todennäköisesti pienikaliiberisella kiväärillä.



Kuolleella linnulla oli vatsan puolella höyhenetön alue, joka on todennäköisesti haudontalaikku.



Vihjeet tapauksesta pyydetään soittamaan Kemiönsaaren poliisin numeroon 0295 417 321 tai sähköpostilla vihje.parainen@poliisi.fi.