Kotimaa

Hellelukemat hiipuvat viikonloppua kohden – tänään lämpö nousee vielä 28 asteen tuntumaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maan keskiosassa sekä läntisessä pohjoisosassa voi tulla paikoin ukkoskuuroja. Lappiin saapuu illalla lännestä alkaen sateita. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, Lapissa lounaistuuli on paikoin kohtalaista. Illalla lännestä alkaen tuuli voimistuu ja kääntyy luoteeseen.Päivälämpötila on laajalti 24 – 28 asteen tuntumassa. Lapissa ja Kainuussa on 19 - 23 astetta.Torstaina pilvisyys lisääntyy. Monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa sekä paikoin pohjoisosassa tulee kuurosateita. Etenkin maan etelä- ja itäosassa voi tulla myös ukkoskuuroja. Illalla Lapissa tulee paikoin sateita. Pohjoisenpuoleinen tuuli on monin paikoin kohtalaista.Päivälämpötila on monin paikoin maan itä- ja länsiosassa sekä etelässä 22 – 25 astetta, Pohjanmaan maakunnissa 15 – 19 astetta ja Lapissa 9 - 13 astetta.Perjantaina maan etelä- ja itäosassa sekä paikoin Lapissa tulee sateita. Sää on monin paikoin pilvinen, mutta muuttuu iltaa kohti selkeämmäksi ja poutaisemmaksi. Pohjoisenpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 15 – 20 astetta ja Lapissa 9 - 14 astetta.