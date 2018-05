Kotimaa

Henkilöauto ajautui talon seinään Tampereella – kaksi loukkaantui

16.5. 0:59

Tieliikenneonnettomuus Auto päätyi kyljelleen jalkakäytävälle Pispalan Valtatiellä.

Kaksi ihmistä on loukkaantunut liikenneonnettomuudessa Tampereella, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos.



Onnettomuustiedotteen mukaan henkilöauto ajautui talon seinään ja päätyi kyljelleen jalkakäytävälle Pispalan Valtatiellä. Ilmoitus onnettomuudesta tuli tiistai-iltana kello 23.42.



Molemmat autossa olleet henkilöt kuljetettiin sairaalaan. Alustavien tietojen mukaan toisella heistä on vakavia vammoja ja toisella lieviä vammoja.



Liikenne on päässyt kulkemaan ohjatusti onnettomuuspaikalla.