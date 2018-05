Loviisan, 10, kasvot halvaantuivat punkinpuremasta neljä vuotta sitten – Mari-äiti huomasi asian lastenjuhlissa

Kotimaa

Loviisan, 10, kasvot halvaantuivat punkinpuremasta neljä vuotta sitten – Mari-äiti huomasi asian lastenjuhliss





Koulunalku jännitti





Juhlissa aloin katsoa, että miksi Loviisan kasvot näyttävät niin oudoilta. Yhtäkkiä tajusin, että hänen koko toisen puolen naama roikkuu.

Jokailtaisesta punkkitarkastuksesta tuli kesärutiini





Asumme melkein Helsingin kantakaupungissa. Naapurustossamme ei varmaan ole yhtään lasta, jolta ei olisi punkkia joskus löytynyt.

