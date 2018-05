Kotimaa

Espoo taipui ja lähti mukaan pääkaupunkiseudun sote-kapinaan

Espoon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt pääkaupunkiseudun yhteisen lausuntoehdotuksen, jonka mukaan sote-uudistusta ei tule nykymuodossaan hyväksyä.Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginvaltuustot olivat tänään koolla sorvaamassa asiaan yhteistä kantaa. Lausunto on tarkoitus lähettää eduskunnalle ja lyödä siten kapuloita sote- ja maakuntauudistuksen rattaisiin.Espoon, Vantaan ja Helsingin valtuustot hyväksyivät ehdotuksen selvin luvuin. Kauniaisten valtuuston ei tarvinnut edes äänestää asiasta.Illan jättikokouksessa katseet kohdistuivat Espooseen, sillä sen kokoomusvetoinen kaupunginhallitus on aiemmin irtaantunut pääkaupunkiseudun yhteisestä linjasta. Kaupunginhallituksen mukaan kritiikissä tulisi keskittyä korjausehdotuksiin eikä sote-uudistuksen kaatamiseen.Espoon kaupunginvaltuustossa kokoomuksen rivit rakoilivat. Osa valtuutetuista vaati kritiikin höllentämistä. Espoon valtuustoon kuuluva ulkoministeri Timo Soini (sin.) yritti kokouksessa puolustaa hallituksen linjaa.– Jos haluat todella raakaa yksityistämistä, kaada tämä (uudistus). Siihen se johtaa, Soini ärhenteli.