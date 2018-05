Kotimaa

Sote-valinnanvapauden 10 pilottikokeilualuetta valittu

Rahoitus sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden pilottikokeiluihin on nyt myönnetty 10 maakunnalle, sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa.Pilottikokeilujen käytännön valmistelu voi alkaa, jos sote-uudistus hyväksytään eduskunnassa kesä-heinäkuussa.Maakuntien asukkaille kokeilut alkaisivat näkyä viimeistään ensi vuoden alussa.Alueellisia kokeiluja varten on myönnetty yhteensä 99 miljoonaa euroa Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Uudenmaan maakuntiin. Maakuntien tulevaksi määräksi on päätetty 18.Palvelusetelikokeilu-nimellä kulkevia valinnanvapauskokeiluja on lisäksi viidessä muussa maakunnassa.Pilottikokeiluja käynnistetään neljänlaisia: testin alla ovat asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin käyttäminen sekä sosiaali- ja terveyskeskuksen ja hammashoitolan valitseminen.Ensi syksynä sosiaali- ja terveysministeriö järjestää uuden pilottihakukierroksen, joka suunnataan erityisesti maakunnille, jotka eivät nyt saaneet rahoitusta kokeiluihin.