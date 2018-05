Kotimaa

Kärnä ei riitauta Väyrysen paluuta – vaatii silti perustus­lakivaliokuntaa arvioimaan asian

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) sanoo, ettei ole itse riitauttamassa millään tavalla keskustasta eronneen europarlamentaarikko Paavo Väyrysen paluuta eduskuntaan.

Hänen mielestään asia on joka tapauksessa saatettava perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Kärnän mukaan kysymyksessä on oikeusvaltion ytimeen käyvä perustuslain tulkintatilanne.



– Eduskunnan arvovallan ja edustajantoimen arvokkuuden kannalta olisi tärkeää, että puhemiesneuvosto käsittelee asian perusteellisesti, Kärnä sanoo tiedotteessaan.



Kärnä sanoo olevansa tyytyväinen, että eduskunnan kanslia on selvittänyt Väyrysen paluuoikeuden perusteet perustuslakiasiantuntijoilta.



Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola kertoi maanantaina, että kaikki eduskunnan kuulemat asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että Väyrysellä on oikeus palata hoitamaan edustajantointaan 12. kesäkuuta.