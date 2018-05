Teinipoika valitti päänsärkyä ja huimausta, sitten nousi kuume – aamulla äiti heräsi ja havahtui karmivaan näkyyn

Kotimaa

Traaginen tapaus sattui Jyväskylän Kuohussa vuoden 2016 tammikuussa.15-vuotias poika asui kaksikerroksisessa omakotitalossa yhdessä äitinsä, tämän uuden miehen sekä pariskunnan kahden lapsen kanssa.Oli perjantaipäivä. Perusterve 15-vuotias poika tuli koulusta kotiin. Poika valitti äidilleen pääkipua.– Perjantaina illalla (poika) valitti, että hänen päätänsä särkee. Muuten hänessä ei ollut mitään erikoista. Annoin hänelle särkylääkkeen ja sen jälkeen hän ei ainakaan valittanut särkyä, joten ilmeisesti se meni ohi, äiti sanoi poliisikuulusteluissa.ei mennyt. Poika oli edelleen kipeä. Lauantai-iltapäivällä pojan olo muuttui huonoksi ja hän oksenteli. Pariskunnan kertoman mukaan pojalla ei mitattu vielä kuumetta.– Hän oli räkätaudissa eli nuhainen, isäpuoli sanoi kuulusteluissa.Pojan olo huononi sunnuntaina.– Sunnuntaina iltapäivällä joskus 17–18 aikaan (poika) alkoi valittaa, että häntä huimaa. (Pojan) kävely oli tuolloin jonkin verran hoippuvaa ja mittasin häneltä kuumeen. Kuume oli noussut suunnilleen 38,5 asteeseen, äiti sanoi poliisille.Isäpuolen mukaan poika joutui jopa konttaamaan, koska ei olisi pysynyt muuten pystyssä.– Hän kävi juomassa ja tuli kontaten olohuoneeseen, ettei olisi kaatunut, isäpuoli kertoi.Oikeuslääkärin raportin mukaan pojan ravitsemus oli myös parin päivän ajan niukkaa. Lauantaina hän joi vettä ja söi jugurttia.– Sunnuntaina näin hänen jossakin vaiheessa syövän pienen palasen itse tehtyä pitsaa, isäpuoli kertoi.myös perheen nuorimmaisella, eli yli 2-vuotiaalla pojalla oli kuumetta, noin 40,5 astetta. Äiti myönsikin poliisille, että hän kiinnitti nuorempaan poikaan enemmän huomiota kuin 15-vuotiaaseen poikaan.– Minä huolehdin (nuorimmaisesta) ja (15-vuotiaan pojan) seuraaminen jäi vähemmälle, äiti totesi.15-vuotias poika meni sunnuntai-illalla yläkertaan lepäämään.– Seuraavan kerran näin hänet puolen yön aikaan, kun hän tuli alakertaan juomaan vettä. Kun hän oli keittiössä, niin kävin antamassa hänelle särkylääkkeen, äiti sanoi.oli viimeinen kerta, kun äiti näki 15-vuotiaan poikansa elossa. Nukkumaan mennyt äiti heräsi maanantaiaamulla noin viiden aikoihin.– Lähdin käymään juomassa ja olin menossa vessaan, kun huomasin, että (15-vuotias poika) oli yläkerran portaikon alapäässä istuvassa asennossa kylkensä varassa. Luulin, että hän on nukahtanut siihen ja menin herättelemään häntä, muttei hän herännytkään, äiti sanoi.Äiti siirsi pojan lattialle ja herätti miehensä soittamaan hätäkeskukseen. Ambulanssi tuli paikalle.– Kosketin poikaa ja totesin, että tämä oli ihan kylmä. Soitin saman tien hätäkeskukseen, isäpuoli selvitti.– Paikalle tulleen ambulanssin miehistö totesi, että (poika) oli kuollut, äiti sanoi.mukaan poika sairastui influenssaviruksen aiheuttamaan aivosairauteen. Pojan äitiä ja isäpuolta syytetään Keski-Suomen käräjäoikeudessa heitteillepanosta ja kuolemantuottamuksesta. Syyttäjän mukaan he eivät vieneet poikaa lääkäriin, vaikka tämän tila heikentyi.Syyttäjän mukaan kaksikko aiheutti huolimattomuudellaan pojan kuoleman. Oikeuslääkärin raportin mukaan varhainen hoitoon hakeutuminen ja lääketieteellinen hoito olisivat lievittäneet sairauden oireita ja mahdollisesti estäneet pojan kuoleman.– (Pojan) oireisto on ollut tulkittavissa vaikeaksi ilman lääketieteellistä asiantuntemusta ja hän on sairautensa vuoksi ollut avuttomassa tilassa.– (Äiti) ja (isäpuoli) ovat laiminlyöneet seurata sairaaksi tietämänsä (pojan) vointia ja laiminlyöneet hankkia (pojalle) ajoissa hänen tarvitsemaansa lääketieteellistä hoitoa ja siten jättäneet hänet avuttomaan tilaan, syyttäjän laatimassa haastehakemuksessa lukee.kertoi poliisille, ettei hän voinut aavistaa, että asiassa voisi käydä näin traagisesti. Äiti suunnitteli, että hän vie yli 2-vuotiaan pojan lääkäriin maanantaina, mikäli kuume ei olisi laskenut. Samalla hän olisi vienyt 15-vuotiaan pojankin, jos hän olisi myös kuumeillut.– Edelleen toistan, ettei ollut mitään käsitystä siitä, kuinka sairas hän oli ja koko tapahtuma tuli sitten ihan puskasta, äiti sanoi.Pojan biologinen isä asuu Yhdysvalloissa. Isä piti poikaansa yhteyttä viikoittain Skypen välityksellä. Hän kävi myös kesäisin Suomessa tapaamassa poikaansa. Myös poika kävi Yhdysvalloissa. Isä vaatii pojan äidille ja tämän isäpuolelle rangaistusta.– Minulla oli läheinen suhde (poikaan).– Minulle on tullut sellainen tunne, ettei (poika) saanut tarvitsemaansa huomiota ja huolenpitoa perheessään, pojan isä sanoi poliisille.Syyttäjä vaatii äidille ja isäpuolelle ehdollista rangaistusta. He kiistävät syytteet.Asiaa käsiteltiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa maanantaina. Oikeus antaa asiassa tuomion 28. toukokuuta.