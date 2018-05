Kotimaa

Viilunkuivausuunissa syttyneen tulipalon sammutustyöt ohi Stora Enson Varkauden-tehtaalla

Rakennuspalo Pelastuslaitos on jo poistunut kohteesta.

Stora Enson Varkauden-tehtaan viilunkuivausuunissa syttynyt tulipalo on saatu sammutettua, pelastustoimesta tiedotetaan. Palo saatiin sammumaan kymmeniä metrejä pitkän uunin omilla jäähdyttimillä.



Pelastuslaitos on poistunut kohteesta ja jälkivartiointi on luovutettu tehtaan edustajalle, tiedotteessa kerrotaan.



Palo pysyi uunin sisällä eikä aiheuttanut vaaraa rakennukselle tai ihmisille.