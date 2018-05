Kotimaa

Tulvatilanne kriittinen Tornionjoella ja Ounasjoella

Otsikon alla olevalla videolla ilmakuvaa Torniojoen tulvimisesta.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005678817.html

Tulvavedet ovat jatkaneet nousuaan Tornionjoella, ja alueella varaudutaan tulvatilanteen pahenemiseen, kertoo Suomen ympäristökeskus. Tornionjoen vedenpinta nousee noin 20 cm vuorokaudessa. Tämän hetken ennusteen mukaan tulvahuippu jäänee korotetun tulvapenkereen alapuolelle.Kittilän Ounasjoen tulvatilanne on myös edelleen kriittinen, ja evakuointitarvetta on määrä harkita tänään illalla. Vedenkorkeuden nousu on hidastunut, ja oletus on nyt, että vedenpinta kääntyy alkuviikosta laskuun.