3-vuotiaan tyttärensä murhasta syytettyä isää syytetään uusista rikoksista

Suomea järkytti viime vuoden marraskuussa tapaus, jossa mies puukotti 3-vuotiaan tyttärensä hengiltä Porvoossa.Tyttöä puukotettiin Porvoon Lyseon leikkipuistossa. Lapsi kuoli myöhemmin sairaalassa. Miestä syytetään murhasta ja hän on tunnustanut henkirikoksen.Mies, Ranskan kansalainen, on määrätty mielentilatutkimukseen, mutta sen tulosta ei ole kerrottu julkisuuteen.vanhemmilla oli kiistaa huoltajuudesta. Tytön äiti oli hakenut isälle laajennettua lähestymiskieltoa. Miehen avoliitto lapsen suomalaisen äidin kanssa oli päättynyt eroon.Nainen kertoi lähestymiskieltohakemuksessaan, että mies oli uhannut tappaa heidät, ja äiti ja tytär olivat joutuneet hakeutumaan tämän vuoksi turvakotiin.Maanantaina kävi ilmi, että syyttäjä on nostanut miestä vastaan uusia syytteitä. Miestä syytetään murhan lisäksi pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta sekä kotirauhan rikkomisesta. Uhrina näissä epäillyissä rikoksissa oli tytön äiti. Uudet epäillyt rikokset tapahtuivat ennen Porvoossa tapahtunutta puukotusta.Kaikkia miehen saamia syytteitä on määrä käsitellä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Oikeuskäsittely alkaa 4. kesäkuuta.