Maahanmuuttajille suunnattu valmistava opettajankoulutus alkaa Oulussa

Oulun yliopistossa alkaa maahanmuuttajataustaisille suunnattu valmistava opettajakoulutus, joka on laajuudeltaan 15 opintopistettä.

Opettajaksi Suomeen -koulutus on suunnattu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka ovat toimineet aiemmin opetustehtävissä tai joilla on opettajankoulutus kotimaastaan.



Koulutusta voivat hakea myös muut henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita suomalaisessa koulussa tai päiväkodissa työskentelemisestä.



Koulutus ei johda tutkintoon, mutta antaa valmiudet hakeutua kasvatusalan opintoihin Suomessa. Sisältöön kuuluu kielellinen opastus kasvatusalan sanastoon ja käsitteisiin.



Opiskelijoille maksuton koulutus alkaa elokuussa. Hakuaikaa on toukokuun loppuun.