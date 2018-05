Millaisia olivat Turun puukottajan Isis-kytkökset? IS seuraa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä kello 9.30 alkaen

Oikeus pohtii todistajan roolia

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Olli Ruohomäki ilmoitti aluksi olevansa asiantuntijana valtioneuvoston nimittämässä, itsenäisessä tutkijaryhmässä. Se selvittää muun muassa, miten vastaavia iskuja voidaan estää jatkossa. Ryhmän raportti julkaistaan 15. kesäkuuta.

– Valtioneuvosto on asettanut tutkijaryhmän lokakuussa sen jälkeen, kun hän on antanut lausunnon. Kuulemisessa on otettava huomioon erityinen todistajakielto, syyttäjä Sampsa Hakala totesi.

– Emme tiedä, mitä aineistoa kuultavalla on olut käytössään lausunnon jälkeen. Meillä ei ole välttämättä tietoa, mihin tietoihin kuultavan todistelu perustuu, vastaajan avustaja Kaarle Gummerus muistutti.

Gummerus pohti myös, onko todistajalla velvollisuus kieltäytyä todistamasta.

– Tämä on nyt Ruohomäen itsekontrollin piirissä. Pitää sitten pohtia, mikä on todistuksen arvo, puheenjohtaja Katajamäki sanoi.

Oikeuden puheenjohtaja keskeytti käsittelyn hetkeksi. Oikeus pohtii todistajan roolia.