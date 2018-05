Kouvola oli Suomen lämpimin paikka, kun suomalaiset riemuitsivat äitienpäivän helteestä – yhä kuumempaa on tulossa!

Kotimaa

Kouvola oli Suomen lämpimin paikka, kun suomalaiset riemuitsivat äitienpäivän helteestä – yhä kuumempaa on tul

Helleraja









Lapissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Lämmin sää jatkuu, sateita ehkä loppuviikosta