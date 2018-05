Kotimaa

Tulvavesi nousee Torniossa jopa 30 senttiä päivässä – aikaa suojautua vain 1–3 vuorokautta









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Tornionjoen vedenkorkeus nousee tällä hetkellä noin 30 senttiä vuorokaudessa. Veden arvioidaan nousevan sunnuntaiaamun tilanteesta vielä noin metrin.Lapin pelastuslaitoksen tuoreen tiedotteen mukaan suojaustoimenpiteiden toteuttamiseen on aikaa vain yhdestä kolmeen vuorokautta.Vedenkorkeuden nousun myötä myös virtaamat kasvavat koko Tornionjoen suistoalueella. Tornion keskustan kohdalla vedenkorkeuden arvioidaan olevan huipussaan ensi viikon lauantaina.Tässä vaiheessa tulvantorjuntatyössä on keskitytty Näränperän tulvavallin korottamiseen tilapäisellä tulvasuojarakenteella.– Kuntalaisia kehotetaan välttämään tarpeetonta liikkumista Näränperän alueella, jotta tulvansuojelutyötä suorittavat tahot saavat työrauhan. Ylimääräisen liikenteen välttäminen alueella on tarpeen myös viranomaisliikenteen sujuvuuden takaamiseksi sekä alueen liikenneturvallisuuden säilyttämiseksi.– Näränperän padolla kulkeminen on ehdottomasti kielletty, pelastuslaitos ohjeistaa.Tornion keskusta-alueen tulvavahinkoja pyritään torjumaan varautumalla toteuttamaan ylimääräinen pato Näräntielle. Lisäksi kohdekohtaisia suojauksia valmistaudutaan toteuttamaan muuallakin keskeisellä kaupunkialueella.Tulvavahinkojen ehkäisy ja tulvantorjunta kuuluu ensisijaisesti kiinteistöjen omistajille.Tornion suojaustoimenpiteisiin osallistuu Lapin pelastuslaitoksen lisäksi, Haaparannan pelastustoimi, puolustusvoimien virka-apuosasto sekä Tornion kaupunki.