Kotimaa

Uutissuomalaisen kysely: Yli puolet suomalaisista valmis vapauttamaan käsikauppalääkkeiden myyntiä

12.5. 5:21

Yli puolet suomalaisista haluaa saada käsikauppalääkkeitä myös päivittäistavarakaupoista, kertoo Uutissuomalainen.

Uutissuomalaisen teettämässä gallupissa 55 prosenttia vastaajista on valmis vapauttamaan ilman reseptiä apteekeista saatavien lääkkeiden myyntiä. Vapauttamista vastaan on kaksi viidestä vastaajasta.



Eniten käsikauppalääkkeiden myynnin vapauttamista vastustavat vanhimmat, yli 70-vuotiaat. Heistä yli puolet haluaa pitää lääkkeet apteekeissa. Sen sijaan nuoremmissa ikäluokissa lähes kuusi kymmenestä vapauttaisi myyntiä.



Miehistä kuusi kymmenestä vapauttaisi käsikauppalääkkeiden myynnin päivittäistavarakauppoihin. Naisista puolet haluaa lääkkeitä ruokakauppoihin.



Tietoykkösellä teetettyyn kyselyyn vastasi 1 000 ihmistä huhtikuun loppupuolella. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.