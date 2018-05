Kotimaa

Helleraja rikki!

Helleraja paukahti rikki ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Ilmatieteen laitoksen mukaan Porissa mitattiin perjantaina iltapäivällä 25,1 lämpöastetta.Sää on Satakunnassa kuin morsian.Tuulikaan ei häiritse auringonpalvojia, vaan keli on kaiken kaikkiaan leuto ja aurinkoinen.– Päivän lämpimin hetki alkaa olemaan takana päin, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.Tälle vuodenajalle on tyypillistä, että illan myötä sää viilenee rajusti. Porin hellelukemat laskevat yön myötä jopa seitsemään lämpöasteeseen.Satakunnan lisäksi tänään on ollut lämpimintä Pohjanmaan maakunnissa. Vaasassa mitattiin tasan 25 astetta.Meteorologit uskovat, että lämpötilat nousevat lähipäivinä entisestään. Äitienpäivänä hellerajat voivat mennä rikki monilla eri paikkakunnilla.