Jukka Tennilän kolumni: Kokoomuksen nykyrooli: Vallankäytön ammattilaisuus on aatteen puhdasoppisuutta suurempi hyve

Kotimaa

Jukka Tennilän kolumni: Kokoomuksen nykyrooli: Vallankäytön ammattilaisuus on aatteen puhdasoppisuutta suuremp

Kuviossa voidaan puhujasta riippuen puhua joko vastuunkannosta tai lehmänkaupoista.

Monipuoluehallituksessa yksikään puolue ei voi saada toteutetuksi koko ohjelmaansa, mutta joitakin tavoitteita saadaan läpi kanssahallitsijan joidenkin tavoitteiden hyväksymisen hinnalla. Tässä kuviossa voidaan puhujasta riippuen puhua joko vastuunkannosta tai lehmänkaupoista.Puolueilla on oppositiossa varaa olla puhtaita ja aatteellisia, kun taas hallitusvastuu tekee niistä ahtaita ja puutteellisia. On sanottu, että paikka hallituksessa on toiseksi ikävintä, mitä politiikassa on tarjolla. Kaikkein ikävintä on kököttää oppositiossa.Kokoomus joutui silmätysten näiden perusasioiden kanssa, kun puolueen oikean laidan kulkija, kansanedustaja Elina Lepomäki arvosteli kirjassaan Vapauden voitto puoluejohtoa pienen piirin vallankäytöstä ja vapaan markkinatalouden vähättelystä. Eduskuntaryhmän ovikin kävi, kun kokoomus menetti Harry ”Hjallis” Harkimon ja sai tilalle sinisten Kaj Turusen.Sählingillä oli ainakin se seuraus, että eduskuntaryhmä ja puolue-elimet ryhmittyivät puolustamaan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpoa. Tuenilmauksista kertovista lehtiselostuksista kävi ilmi, ettei vaatimus nykyistä markkinaliberaalimpaan politiikkaan siirtymisestä miellytä kuin osaa puolueväestä.Kokoomus on aatteellisesti melko sekalaista seurakuntaa: puolueessa on markkinaliberaalien vastapainoksi myös arkkikonservatiiveja ikään kuin muistutuksena puolueen menneisyydestä kovan kurin oikeistona.Puolueessa on joskus oltu näkevinään myös sosiaalireformistinen siipi, mutta monien mielestä puolueen nyt ajamat työelämäreformit pelaavat epäsosiaaliseen suuntaan. Sosiaalireformistit eivät kokoomuksessa koskaan ole olleet niin vahvoilla, että puolueen nimen muuttaminen Köyhän Turvaksi olisi noussut harkintaan.Kokoomuksen aatteellista profiilia hämärtää sen asema pitkäaikaisena valtionhoitajapuolueena. Kokoomus vapautui vuoden 1987 vaaleissa aiemmasta roolistaan tasavallan institutionaalisena oppositiona ja on sen jälkeen ollut syrjässä vallasta vain vaalikauden 2003–2007. Sen sijaan Sdp on vuoden 1987 jälkeen joutunut kärvistelemään oppositiossa kolme ja keskusta peräti neljä vaalikautta.Kokoomus on poliittisen suhdanteen muututtua ikään kuin perinyt Sdp:n entisen aseman valtionhoitajana. Siinä roolissa vallankäytön ammattilaisuus on aatteellista puhdasoppisuutta suurempi hyve.Valtionhoitajapuolue ei voi säilyttää asemaansa ilman kykyä vedota moniin väestöryhmiin. Puolueen sisäisessä elämässä se merkitsee sitä, että seinien on oltava leveällä. Sen sijaan lattian ei tarvitsisi olla niin liukas kuin se monen kompastelijan mielestä on.Kokoomuksen oikealle puolelle ei hevin synny pidäkkeetöntä markkinataloutta ajavaa puoluetta. Markkinaliberaalien ja konservatiivien on siksi siedettävä toisiaan, eikä äärioikeiston kanssa pidä flirttailla.Sitäkin on historian mittaan ehditty yrittää. Kokoomus liittoutui vuoden 1933 vaaleissa Isänmaallisen kansanliikkeen kanssa. Huonon vaaliliiton takia kokoomus romahti 18 kansanedustajan puolueeksi, ja 1934 puheenjohtajaksi valittu J. K. Paasikivi joutui tekemään kovan työn rajan vetämiseksi äärioikeistoon.Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.