Kotimaa

Ex-mies Pirkanmaalta lähetti kotiovelle kylmäävän tervehdyksen 10 sentin palasina muovipussissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nainen äityi tekemään kiusaa ex-miehelleen vääntelemällä tämän auton peilit ja tuulilasin pyyhkijät rikki uudestaan ja uudestaan.

Entinen puoliso alkoi ajella veneellä laiturin edestä ja jäi mukamas kalaan vähän matkan päähän selälle.

Mies otti erossa mukaansa entisen puolisonsa merkkilaukun, eikä suostunut palauttamaan sitä pyynnöistä huolimatta.

Auton peilit ja pyyhkijät rullalle

Autonrenkaat tyhjiksi kerta toisensa jälkeen

Kiikareiden kanssa ”kalareissulle”

Kuusi tuli 10 sentin palasina pussissa

Vedet poikki

Selvitys vieraista

Merkkilaukku mukaan

Koti oli täysin tyhjä