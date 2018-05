Kotimaa

11-vuotias poika kateissa Helsingissä

Poliisi pyytää havaintoja 11-vuotiaasta pojasta, joka on ilmoituksen mukaan kateissa Helsingissä.Helsingin poliisilaitoksen tiedotteen mukaan poika lähti aamulla kouluun, mutta ei palannut kotiin Roihuvuoreen sovitusti iltayhdeksään mennessä.Vaaleaihoisen ja ruskeatukkaisen pojan olinpaikasta ei ole tietoa. Hänellä on ollut päällään musta huppari, mustat housut ja punainen lippis.Poliisin mukaan pojalla on ollut mukanaan punainen potkulauta.Havainnot voi ilmoittaa yleiseen hätänumeroon 112.