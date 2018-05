Kotimaa

Savon Sanomat: Taidenäyttelyitä järjestänyttä pariskuntaa epäillään useista väärennöksistä

Näyttelyitä on järjestetty ortodoksisten seurakuntien tiloissa, mutta seurakuntia tai ortodoksista kirkkoa ei epäillä rikoksista.

Poliisi tutkii kiertäviä taidemyyntinäyttelyitä järjestävää kuopiolaispariskuntaa muun muassa törkeistä petoksista ja törkeistä väärennöksistä.



Kymmenet taideteoksista, joita on myyty näyttelyssä, ovat Savon Sanomien mukaan osoittautuneet väärennöksiksi. Näyttelyitä on järjestetty ortodoksisten seurakuntien tiloissa.



Epäiltynä oleva mies on useita kertoja sanonut, että teoksia myydään itäsuomalaisen suvun puolesta, mutta hän ei ole suostunut kertomaan suvun nimeä. Savon Sanomien jutusta ei myöskään ilmene, että poliisilla olisi muita epäiltyjä kuin pariskunta ja yritys.



Seurakuntia tai ortodoksista kirkkoa ei lehden mukaan epäillä rikoksista.