Kotimaa

Maakuntavaaleihin syntyi hallitus- ja oppositiorajan ylittävä vaaliliitto

Pohjois-Pohjanmaalla liittoon ryhtyvät kokoomus ja RKP. Liitto on molemmille puolueille ensimmäinen tulevissa maakuntavaaleissa.Puolueiden tavoitteena on asettaa täysi 118 ehdokkaan lista vaaleihin.Pohjois-Pohjanmaa ei kuulu RKP:n perinteisiin alueisiin, mutta toiminnanjohtaja Åsa Gustafssonin mukaan tavoite on saada edustajia ainakin valmisteleviin lautakuntiin ja johtokuntiin.Kokoomuspiirin puheenjohtaja Tomi Kaismo sanoi uskovansa, että kokoomus ja RKP täydentävät hyvin toisiaan.– RKP on ollut aika pieni meidän alueella, mutta varmaan tuovat hyvän lisän listalle. Ei me hirveän kaukana olla ajatusmaailmaltamme, vaikka toinen puolue on hallituksessa ja toinen oppositiossa valtakunnan tasolla.