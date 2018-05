Kotimaa

Tiedätkö, miksi sinulla on huomenna vapaapäivä?

Lyhyt kertaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Monissa

Nykyisessä

Suuri osa suomalaisista ei mene huomenna töihin, mutta aika moni kristittykään ei tiedä, miksi ei mene.Vastaukseksi ei riitä helatorstai.Mikä ihmeen helatorstai? Ja miten se eroaa helluntaista? Alkavatko rippikoulumuistot jo haalistua, vai jäikö rippikoulu käymättä?on paikallaan: helatorstai on kristillinen juhla, jota vietetään Jeesuksen taivaaseenastumisen muistoksi. Niissä merkeissä sitä on vietetty pitkään ja hartaasti eli jo 300-luvulta asti.Raamattuun sisältyvien apostolien kertomusten mukaan Jeesus näyttäytyi ihmisille 40 päivän ajan pääsiäisenä tapahtuneen ylösnousemuksensa jälkeen.Yllättävää ylösnousemusta olivat edeltäneet pääsiäisen muut dramaattiset tapahtumat: ristiinnaulitseminen ja kuolema.Vasta tämän suhteellisen pitkäksi venähtäneen näyttäytymisjakson jälkeen Jeesus astui taivaaseen ja istuutui siellä Jumalan oikealle puolelle. Lähtöä seuranneille apostoleille Jeesus lupasi Pyhän hengen ja puhetta oli myös siitä, että hän tulee kerran vielä takaisin.Jeesus astui taivaaseen vain kerran ja eksaktisti tiettynä päivänä, helatorstai on eri vuosina eri torstaina. Tänä vuonna se on 10. toukokuuta, ensi vuonna 30. toukokuuta.Syynä helatorstain tempoiluun on almanakallinen ketjureaktio eli pääsiäisen vuotuinen siirtyileminen. Helatorstaita vietetään aina neljäntenäkymmenentenä päivänä pääsiäisestä.Nyrkkisäännön mukaan pääsiäispäivä on kevätpäiväntasausta seuraavan täydenkuun jälkeinen sunnuntai. Koska pääsiäinen on aina sunnuntai, helatorstai on aina torstai. Tässä pääsiäisen rautalankamallissa kevätpäiväntasauksen ajatellaan olevan aina 21. maaliskuuta, vaikka näin ei tarkkaan ottaen ole, ja täydenkuun ajankohdan laskeminenkin on tarkkaa filigraanityötä.Näillä tähtitieteellisillä eväillä helatorstai sijoittuu useimmiten toukokuulle ja joskus harvoin kesäkuun alkuun.kielissä helatorstain nimi on Kristuksen taivaaseenastumisen päivä, jolloin on kohtalaisen helppo muistaa, miksi sitä vietetään. Suomessa asia on tehty haastavammaksi, sillä hela tulee ruotsin pyhä-sanasta (helg).Pyhäpäiviä on monia muitakin.Toisenlaista helaa vietettiin jo pakanuuden aikana kylvökauden alkajaisiksi, jotta silloiset maatiaisjumalat antaisivat hyvän sadon. Noilta muinaisilta ajoilta jäi perinne sytytellä helatorstain aattona kokkoja eli helavalkeita eli toukovalkeita, ajaa karja laitumelle hygieenisenä pidetyn savun läpi, juoda litrakaupalla simaa, käydä lemmensaunassa ja tehdä lemmentaikoja.maallistuneessa Suomessa helatorstain sanoma saattaa sekoittua helluntain sanomaan, jos kumpikaan on ylipäätään kansalaiselle tuttu.Helluntai on aina seitsemäs sunnuntai pääsiäisestä eli sitä vietetään kymmenen päivää helatorstain jälkeen, aikaisintaan 10. toukokuuta ja viimeistään 13. kesäkuuta. Aihe juhlaan on saatu Pyhän hengen vuodattamisesta.Helluntai on siis aina sunnuntai, joten sen havaitseminen arjessa ei ole yhtä helppoa kuin helatorstain, joka katkaisee työviikon, ja usein myös päättää sen, jos väliperjantai on suinkin mahdollista ottaa töistä vapaaksi.Tosin vuosina 1973–1991 helatorstai oli työmarkkinapoliittisista tarkoituksenmukaisuuden syistä siirretty helatorstaita edeltävän viikon lauantaille. Silloin sitä kutsuttiinkin havainnollisesti Kristuksen taivaaseenastumisen päiväksi, koska torstai-nimittely ei istunut luontevasti lauantaille.Helluntain nimi tulee samasta helg-sanasta, pyhästä.