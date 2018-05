Kotimaa

Sairaalassa Turun puukottajaa hoitanut: Hän sanoi minulle juokse, juokse, juokse ja nauroi päälle

Tapasi miehen moskeijan pihalla ennen puukotuksia

Ex-huonetoveri: puukottaja kertoi tappaneensa aiemminkin