Kotimaa

Suomen ja Yhdysvaltain aiesopimuksen vaiettu valmistelu nostatti äläkän: ”Jäsenten suut laitetaan kiinni”

Juuri nyt

Eduskunnalla pitäisi olla mahdollisuus osallistua tähän määrittelyyn. Ei niin, että puolustusministeri Niinistö tekee sen.

”Ei millään muotoa dramaattinen”

”Vakuutettiin, että tässä ei tule mitään uutta”

Meille ainakin vakuutettiin, että tässä ei tule mitään uutta sisältöä siihen nähden, mitä on kahdenvälisissä julistuksissa aiemmin kirjattu.

”Ei ristiriidassa Naton lähentymisen kanssa”