Kotimaa

Sää lämpenee päivä päivältä – perjantaiksi luvassa yli 20 astetta

Keskiviikkona sää on aurinkoista ja poutaista.Pohjanmaalla sekä maan pohjoisosassa voi aamulla esiintyä pilvilauttoja. Maan pohjoisosassa tulee kohtalaisesti etelästä, muuten tuuli on heikkoa.Päivälämpötila on 15 - 20 astetta, itärajalla sekä Lapissa hieman alempi.Torstaina sää jatkuu poutaisena ja on suuressa osassa maata selkeää. Etelänpuoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa.Päivälämpötila on maan länsiosassa sekä Perämeren rannikolla noin 20 astetta, itärajalla ja Lapissa noin 15 astetta.Perjantai on myös selkeä ja heikkotuulinen poutapäivä. Sää lämpenee vähitellen. Päivälämpötila kohoaa yleisesti 20 asteen yläpuolelle, Lapissakin 15 ja 20 asteen välille.