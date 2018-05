Kotimaa

Muistisairaan vanhuksen suku järkyttyi – lähes koko miljoonaperintö meni langon tyttärelle

Varakkaan, mutta lapsettoman vanhuksen sukulaiset luulivat saavansa leijonanosan tätinsä jättiperinnöstä, mutta toisin kävi. Liki 90-vuotiaana kuollut nainen jätti lähes kaiken omaisuutensa aiemmin kuolleen miehensä veljentyttärelle.Mies kuoli vuonna 2002. Helsingistä 1970-luvulla Kuopioon muuttaneella pariskunnalla ei ollut omia lapsia.Kyseessä olivat lähes miljoonan euron varat. Tädin omaisuuden säästö oli noin 784 000 euroa, minkä lisäksi kuolinpesään kuului noin 190 000 euron arvoiset henkivakuutuskorvaukset.Täti muisti testamentissaan omaa sukuaan vain pienillä, noin 3 000 euron yksilöidyillä summilla eli legaattimääräyksillä. 16 legaatinsaajaa hyväksyi testamentin, joten testamentti on heidän osaltaan lainvoimainen.sisarusten lapsista kuusi päätti yhdessä yhden elossa olleen tädin siskon kanssa riitauttaa testamentin pätevyyden. Asiaa käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.Kantajien mukaan täti kertoi eläessään, että omaisuus jaetaan tasan molempien sukuhaarojen kesken. Tädin vasta 88-vuotiaana toukokuussa 2015 tekemä testamentti tulikin heille täytenä yllätyksenä.Kantajat uskovat, ettei langon tyttärellä ollut puhtaita jauhoja pussissaan.– On ilmeistä, että (täti) on testamenttiin taivutettu käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan ja riippuvaista asemaansa testamentinsaajasta, omaiset perustelevat moitettaan.Oikeudessa kiistelläänkin tädin terveydentilasta eli oliko hän testamentin tehdessään oikeustoimikelpoinen. Kyse on lähinnä siitä, miten vakavasta muistiongelmasta täti ratkaisevalla hetkellä kärsi. Omaisten mielestä dementia oli vähintään keskivaikea. Lisäksi täti oli aloitekyvytön.Kantajat katsovat tädin muistiongelmien alkaneen viimeistään vuonna 2013. Tuolloin täti osallistui siskonsa hautajaisiin, muttei kyseli samalla, kenen hautajaisista oli kyse. Hän ei myöskään tunnistanut enää sisarustensa lapsia.– Viimeisten elinvuosiensa aikana (täti) oli kertoillut vain nuoruusvuosiensa asioita ja kysellyt myös jo aikaa sitten kuolleiden henkilöiden kuulumisia. (Täti) ei ole hahmottanut euroja, vaan puhunut markoista ja ymmärtänyt olevansa loppuun asti KOP-pankin asiakkaana, kantajat kertovat.sukulaiset alkoivat selvittää tätinsä terveydentilaa. Hoitokokouksessa tammikuussa 2014 todettiin, että tädillä jäi usein lääkkeet ottamatta ja että jääkaappi oli täynnä pilaantuneita ruokia. Kokouksen seurauksena kotisairaanhoito alkoi käydä päivittäin tädin luona.Vielä tuolloin tädin lähiomaiseksi oli merkitty hänen sisarentyttärensä.Maaliskuussa 2014 neurologian erikoislääkäri diagnosoi tädillä Alzheimerin taudin. CERAD-testissä täti sai tuloksekseen 14/30, mikä kertoo kokonaismuistin merkittävästä alenemasta. Sanallisen lähimuistin ja visuaalisen muistin kapasiteetiksi tuli vain 20 prosenttia.Samoihin aikoihin täti ilmaisi halukkuutensa testamentin tekemiseen. Tätiä pitkään hoitanut terveyskeskuslääkäri teki pian tädille suppeamman MMSE-testin, jossa tulokseksi tuli 24/30.Langon tytär otti hiljalleen isompaa roolia tädin elämässä. Toukokuussa hän kutsui terveyskeskuslääkärin tädin luokse kotikäynnille kertomatta asiasta omaisille. Lääkäri totesi tädin aikaan ja paikkaan orientoituneeksi, asialliseksi, rauhalliseksi ja hyvin vastavuoroiseen kontaktiin tulevaksi. Niinpä hän antoi lausunnon, jonka mukaan tädin muistisairaus on lievä, eikä estettä testamentin tekemiselle ole.Tämän jälkeen meni vielä yli vuosi ennen kuin täti laati testamenttinsa. Tänä aikana monet tädin käytännön asiat kuten laskujen maksu olivat siirtyneet langon tyttären hoidattaviksi.mukaan langon tytär ilmoittautui lopulta tädin lähiomaiseksi. Sen jälkeen tieto ei enää kulkenut tädin sukulaisten ja kotihoidon välillä. Kantajat katsoivatkin joutuneensa pimentoon tätinsä asioiden suhteen.– (Langon tytär) ei ole tuonut esille muille lähiomaisille, että (täti) on tehnyt tai halunnut tehdä testamentin tai edunvalvontavaltuutuksen, vaikka esimerkiksi (sisarentytär) on ollut (tädille) läheinen, hoitanut (tädin) asioita ja tiedottanut muille lähisukulaisille (tädin) voinnista ja tarpeista, kantajat muistuttavat.Kantajat väittävät myös, ettei langon tytär ollut tädille erityisen läheinen ennen kuin tämä alkoi hoitaa tämän asioita. Ratkaisu oli toisaalta ymmärrettävä, sillä kukaan sukulaisista ei asunut niin lähellä tätiä kuin langon tytär.– Kantajat ovat olleet tietoisia (tädin) varallisuustasosta jo ennen perunkirjoitusta, mutta he ovat luottaneet (langon tyttären) pyyteettömyyteen hänen hoitaessaan (tädin) asioita.Tädin kuoltua testamentti oli langon tyttären hallussa.vaimon miljoonaomaisuuden lähes täysin perinyt nainen väittää puolestaan, ettei tiennyt vanhuksen aikeista testamentin suhteen. Vastauksessaan kanteeseen nainen korostaa, että aikeet tulivat hänelle yllätyksenä Nordeassa keväällä 2015 pidetyssä neuvottelussa.Naisen mukaan vanhus otti itse yhteyttä pankkiin ja kävi runsaan kuukauden aikana kaksi neuvottelua Nordean lakimiehen kanssa. Nainen korostaa olleensa paikalla neuvotteluissa tukihenkilönä vanhuksen tahdon mukaisesti.– Nordea Pankissa testamentin tekeminen on ns. lisäarvopalvelu, jossa korostuu se, että testamentteja tehdään vain selvissä tilanteissa. (Lakimies) on ollut vakuuttunut, että testamentti on vastannut (tädin) tahtoa, nainen korostaa.Vastauksessaan nainen ilmoittaa käsityksenään, etteivät vanhuksen sukulaiset olleet läheisissä tekemisissä tämän kanssa. Nainen kertoo informoineensa kolmea tädin kanssa yhteyksissä ollutta lähisukulaista tädin terveydentilasta sen jälkeen, kun hänet määrättiin tädin edunvalvojaksi keväällä 2016.– Kiinnostus (tätiä) kohtaan on tiettävästi herännyt tilanteessa, jossa (tädin) testamentin sisältö ja varallisuuden määrä on selvinnyt kantajille, nainen katsoo.Riidan pääkäsittely toimitetaan käräjillä toukokuun lopulla.