Oikeusministeri: Väkivaltarikollisten rangaistuksia ja valvontaa tulisi kiristää

Sarjakuristajan epäilty neljäs henkirikos on saanut kansalaiset pohtimaan oikeusjärjestelmän toimivuutta.

Antti Häkkäsen https://www.is.fi/haku/?query=antti+hakkasen (kok) mielestä väkivalta- ja henkirikosten tuomioissa on kiristämisen varaa.Häkkänen ei ota kantaa yksittäiseen sarjakuristaja Michael Penttilän https://www.is.fi/haku/?query=michael+penttilan tapaukseen. Penttilän epäillään surmanneen https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005671792.html 52-vuotiaan naisen tänä keväänä. Hänet otettiin kiinni sunnuntaina.– Ajatukseni oikeusministerinä on lähtenyt siitä, että Suomessa pitää kiristää kriminaalipolitiikkaa ja rikosoikeuspolitiikkaa hyvin monelta osalta.– Suomessa riittää työtä henkirikospolitiikan järkevöittämiseksi, Häkkänen sanoi IS:lle.Sarjakuristaja Penttilä on aiemmin tuomittu kolme kertaa taposta. Penttilä on tuomionsa aina istunut ja päässyt vapaalle jalalle, vaikka hänet on luokiteltu erittäin vaaralliseksi muiden ihmisten terveydelle ja hengelle.Penttilää ei ole voitu panna pakkohoitoon, koska hänet on todettu syyntakeiseksi.Viime vuonna häntä epäiltiin henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta, mutta kovan näytön puuttuessa Penttilä oli vain vähän aikaa tutkintavankeudessa.Nyt Penttilän epäillään syyllistyneen neljänteen henkirikokseensa. Poliisi epäilee sarjakuristaja Penttilää huhtikuussa tehdystä murhasta.Häkkäsen mukaan oikeusministeriössä on käynnissä niin lainsäädäntöhankkeita kuin selvityksiä väkivalta- ja henkirikosten tuomioiden kiristämiseksi.– Oikeusministeriön ja rikoslain rooli on tässä yksi tärkeimpiä. Samalla rikosten ennaltaehkäisy on haasteellista. Näihin tarvitaan poliisin, sosiaalihallinnon ja muitten yhteistyötä.– Vaikka olen kevään aikana esittänyt tietyn määrän kiristyksiä esimerkiksi seksuaalirikoksiin, voi sanoa että työ ei ole valmis rikosoikeuden kiristysten osalta. Valmistelu jatkuu, Häkkänen sanoi.Häkkänen kertoo, että väkivaltarikollisten riskiarviointia ja seurantaa lisätään.– Meillä on lainvalmistelu käynnissä muutaman hankkeen osalta, jossa väkivaltarikollisten riskiarviointia tehostetaan. Valvontaa pystytään lisäämään. Meillä on käynnissä näitten hankkeitten lisäksi työ, jossa yksityiskohtaisesti katsotaan, ovatko kaikki mekanismit ajan tasalla. Tarvitsemme poikkihallinnollista yhteistyötä, koska mielenterveyslaki esimerkiksi on sosiaali- ja terveysministeriössä, Häkkänen totesi.on rangaistusten koventamisen lisäksi halukas tiukentamaan rikoksenuusijoiden ja vaarallisten rikollisten ehdonalaiseen pääsyä.– Katsomme nämä kaikki riskiarviot läpi ja miten ihminen voi vapautua. Olen tehnyt arvioita, että ovatko tuomiot riittävän kovia. Seksuaalirikosten ja rikoksenuusijoiden osalta asia on etenemässä. Voiko vapautua vankilasta ehdonalaiseen? Siinä yhteydessä lisätään jo riskiarviointia, Häkkänen kertoi.– Toinen kysymys on, jos henkilö on jo kärsinyt rangaistuksensa ja uusii rikoksensa. Miten tällaisia tilanteita voidaan välttää? Perkaamme kaikki tapaukset läpi. Onko henki- ja väkivaltarikoksissa muutostarpeita? Yritän mahdollisimman pikaisesti saada tuloksia aikaiseksi, Häkkänen lupaili.

Mitä lainsäätäjä voi tehdä patologisille tapauksille, jotka todennäköisesti uusivat rikoksensa?

– Lainsäätäjän velvollisuus on pitää huolta siitä, että rangaistukset ovat riittävällä tasolla. Ja pitää huolehtia siitä, mitä rangaistusajalla tapahtuu.– Olemme lisäämässä erilaisia hoitoja, joilla ihmiset pystyisivät pääsemään psyykkisesti eroon väkivaltaisesta käyttäytymisestään tai seksuaalirikolliselle on suunnattu ohjelmia, joilla he pystyisivät omaa toimintaansa muuttamaan. Nämä ovat hankalia kysymyksiä, kuinka paljon jostain rikoksesta pystytään pitämään ihmistä istumassa, Häkkänen vastasi.Suomessa ketään ei pidetä vankilassa elinkautista, vaan kaikki vangit vapautetaan aikanaan.