Lumihauta­surmaajan epäillään iskeneen jälleen – syyte: avo­vaimo aneli armoa, kun mies tarttui taistelu­veits

Uudenvuodenpäivänä 1999 entisen naisystävänsä surmannut mies on jälleen tuomiolla henkirikoksesta. Itä-Suomen kihlakunnansyyttäjä vaatii ”lumihautasurmaajana” tunnetulle 39-vuotiaalle miehelle elinkautista avopuolisonsa murhasta.Epäilty henkirikos tapahtui syytetyn kerrostaloasunnossa Kiuruvedellä joulukuun lopulla 2017. Niin ikään Kiuruvedellä tapahtuneesta lumihautasurmasta oli kuulunut vain muutama päivä vaille 19 vuotta.Tuoreempi uhri oli syytetyn avopuoliso. Nainen oli 22 vuotta miestään vanhempi.Suhde oli väkivaltainen. Vain muutama viikko ennen henkirikosta mies tuomittiin puolisonsa pahoinpitelystä 70 päiväsakkoon.Nainen ei tuolloin todistanut käräjillä miestään vastaan. Mies kertoi puolestaan pariskunnan sopineen asian keskenään.Nyt Pohjois-Savon käräjillä Iisalmessa käytävässä oikeudenkäynnissä on esillä myös kaksi muuta miehen puolisoonsa kohdistamaa pahoinpitelyä. Mies myöntää antaneensa toukokuussa 2017 puolisolleen kahdesti ”litsarin” tilannetta rauhoittaakseen.28. joulukuuta vahvarakenteinen mies ei tyytynyt enää litsareihin. Syytteen mukaan mies otti seinällä kahden kirveen yläpuolella koristeena olleen taisteluveitsen ja iski huomattavalla voimalla itseään pienempää ja vanhempaa puolisoaan kohti sydäntä.15-senttinen terä upposi syyteen mukaan ylävatsan kudoksiin lähes kahvaa myöten ja osui sydämeen. Isku ei tappanut uhria, joka pyysi miestä lopettamaan. Tämä ei totellut vaan löi uhria samalla rynnäkkökiväärin pistimeksi tarkoitetulla veitsellä oikealle selkään. Terä osui keuhkon alalohkoon.Nainen yritti vielä paeta porraskäytävään, josta mies veti naisen takaisin asuntoon. Tämän jälkeen mies soitti hätäkeskukseen, mutta lopetti puhelun antamatta muun muassa tarvittavia osoitetietoja, mikä viivästytti viranomaisten saapumista paikalle.Mies jäi asuntoonsa odottamaan tulevaa. Odotellessaan mies lähetti tekstiviestit äidilleen, veljelleen ja tuttavalleen. Nainen oli menehtynyt ennen avun saapumista.Poliisi sai kuulla mieheltä, ettei nainen ollut antanut väkivaltaan aihetta. Puolustuskyvytön nainen ei kyennyt kamppailemaan vastaan – vaan ainoastaan anelemaan armoa.Uhrista ei löytynyt käytännössä juuri muita vammoja. Naisen vasemman käden sormissa oli miehen niihin tatuoimana luku 666. Numerosarja tunnetaan yleisesti ”pedon lukuna”.Pariskunta ehti seurustella noin vuoden verran. Nainen asui välillä turvakodissa Oulussa, mutta palasi Kiuruvedelle miehen luo. Pari kuukautta ennen kuolemaansa nainen kertoi Facebookissa olevansa avoliitossa. Syyttäjän mukaan nainen halusi kuitenkin lopulta päättää suhteen.Mies kiistää murhan, mutta myöntää tapon. Kumpikaan osapuoli ei ollut tekohetkellä päihtyneenä.Oikeudessa miestä syytetään murhan lisäksi yhteensä viidestä pahoinpitelystä ja yhdestä laittomasta uhkauksesta. Uhkauksessa asianomistajana on lääkäri, joka tapasi syytetyn Kuopion vankilassa pari viikkoa henkirikoksen jälkeen.Syytetty oli syyttäjän mukaan sanonut lääkärille henkilökohtaisesti seuraavaa: ”Haluaako lääkäri kuolla?”, ”Lääkäri siis haluaa kuolla”, ”Ulkona voi sattua jotain” ja ”Et tiedä, kenen kanssa olet tekemisissä”.Niin sanotusta lumihautasurmasta mies sai aikanaan vankeutta 11,5 vuotta. Uhri oli miehen entinen naisystävä, jonka hän surmasi asunnossaan veitsellä uudenvuodenyönä.Teon jälkeen mies kuljetti vainajan noin 60 kilometrin päähän Pyhännälle. Mies piilotti uhrin metsään lumihankeen.Naisen katoaminen paljastui, kun mies tunnusti teon kuukausi myöhemmin.Mies on syyllistynyt myös useisiin muihin väkivaltarikoksiin.