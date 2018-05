Kotimaa

Sellistä löytyneet muistiinpanot paljastavat Turun puukottajan halun perustaa islamilainen valtio Suomeen

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005671384.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005671571.html

Pelkoa ei tarvitse aiheuttaa, aikomus riittää

”En usko, että Bouanane halusi hyökätä sotilaiden kimppuun”