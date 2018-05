Kotimaa

Norppalive aukesi taas: Milloin Pullervo nähdään kivellä?

WWF:n Norppalive on jälleen avautunut. Saimaannorppien pötköttelyä voi taas seurata reaaliajassa, ja kamera on asennettu samaan paikkaan kuin aiempina vuosina.

