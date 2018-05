Kotimaa

Video: Luontoon palautetun kuutin reaktio yllätti pelastajat – ”Kylmää ja kamalaa!”

Pääkuvan paikalla olevalla videolla Rajasaari laskee luottavaisin mielin mereen, mutta kääntyykin kastuttuaan kannoillaan.









Liukumäen kautta kotiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Vesi jännitti vain hetken