Kotimaa

Korkeapaine vahvistuu – loppuviikosta lämpötila nousee jopa yli 20 asteen

Korkeapaine vahvistuu. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee Etelä-Suomen vajaasta 20 asteesta Oulun seudun 10 asteeseen, Lapissa on hieman viileämpää.Keskiviikkona sää jatkuu aurinkoisena ja poutaisena.Maan pohjoisosassa lounaistuuli voimistuu selvästi. Päivälämpötila kohoaa 15 - 20 asteeseen, itärajalla ja Lapissa on hieman viileämpää.Loppuviikolla korkeapaine pysyttelee Suomen yllä. Sää on aurinkoista, poutaista ja lämpenee vähitellen.Päivälämpötila kohoaa jo yleisesti 20 asteeseen tai yli, perjantaista alkaen voidaan hätyytellä jopa hellerajaa.