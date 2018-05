Syyttäjä: Liikemies sumutti vaimoltaan avioerossa 1,4 miljoonaa euroa ja pojiltaan 1,2 miljoonaa – osti samalla uudelle vaimolle öky-Porschen

Kotimaa

Syyttäjän näkemys on, että noin 70-vuotias mies salasi todellisen varallisuutensa avioerotilanteessa ja yritti taivutella entisen vaimonsa suostumaan ositukseen, joka olisi merkinnyt naiselle 1,4 miljoonan euron menetystä.Pariskunnan avioero oli laitettu vireille kuutisen vuotta sitten. Parilla ei ollut avioehtoa.Mies salasi syyttäjän näkemyksen mukaan kaikissa ositusta koskevissa neuvotteluissa amerikkalaisen yhtiön omistamansa osakkeet, joiden arvo oli runsaat 2,7 miljoonaa euroa.Mies oli myynyt runsas vuosi avioeron vireille tulosta lähes miljoonan euron edestä osakkeita takaisin amerikkalaisyhtiölle.Liikemiehelle jäi kaupan jälkeen edelleen lähes 1,8 miljoonan euron arvosta osakkeita.Syyttäjän mielestä liikemiehen teko oli suunnitelmallinen ja törkeä ja sillä hän olisi aiheuttanut entiselle vaimolleen huomattavan vahingon.Oikeudessa käydään kiistaa osakepotin todellisesta arvosta ja näkemyksiä on kolme.Amerikkalaisyritys on ostanut osakkeita omistukseensa kolmen dollarin kappalehinnalla. Suomen verohallinto on antanut ennakkoratkaisun, jonka mukaan osakkeen arvo on noin yhden euron. Liikemiehen näkemys on, että osakkeet ovat arvottomia.Syyttäjän lähtökohtana on verohallinnon arvio hinnasta.Syyttäjä vaatii miehelle myös tuomiota törkeästä petoksesta, jonka uhreiksi joutuivat miehen 1970-luvulla syntyneet kaksi poikaa.Pojat lähtivät jo nuorina mukaan isänsä omistamaan yritykseen, josta isä omisti 60 prosenttia ja pojat loput tasaosuuksilla.Kolmikon omistama yritys omisti samaisen amerikkalaisyrityksen osakkeita, joita isällä oli. Isä antoi pojille käsityksen, jonka mukaan amerikkalaisyrityksellä menee niin huonosti, että osakkeiden arvo on nolla.Isä sai pojat luopumaan osuuksistaan ja hän maksoi kummallekin 12 000 euroa. Pojat luopuivat syyttäjän näkemyksen mukaan pilkkahinnalla osakepotista, jonka kokonaisarvo oli 1 140 000 euroa. Kummankin pojan osuus oli 570 000 euroa.Viisi päivää kului isän ja poikien välisestä osakekaupasta, kun isä myi osan osakkeista takaisin amerikkalaisyhtiölle ja sai niistä noin 830 000 euroa. Isä oli jo hyvissä ajoi ennen kauppaa käynyt amerikkalaisyhtiön kanssa neuvotteluja osakekaupasta.Isän yksin omistamalle yhtiölle jäi edelleen noin 1,5 miljoonan euron edestä osakkeita, joista hän on nostanut vuosien saatossa merkittävät osinkotuotot.Isä ja pojat kohtasivat toisensa käräjäsalissa. Pojat kertoivat, etteivät he edes tienneet yhteisesti omistamansa yrityksen todellista tilaa ja uskoivat sen mitä isä oli kertonut. Pojat kertoivat tulleensa pahasti petetyiksi.Liikemies kiistää tahallisuuden törkeään petokseen. Syyttäjän mielestä kyse oli tahallisesta teosta.Syyttäjän näkemys on, että isä käytti häikäilemättömästi hyödykseen poikien luottamusta. Isä oli vuosien varrella nostanut osingot. Syyttäjän mukaan pojat eivät olisi osakkeistaan luopuneet, jos he olisivat myös saaneet osinkoja.Syyttäjä vaatii liikemieheltä rikoksella saadun noin 340 000 euron menettämistä valtiolle.Viimeksi vahvistetussa verotuksessa liikemiehen vuosiansiot olivat lähes 400 000 euroa.Viime vuoden syyskuussa Päijät-Hämeen käräjäoikeus teki päätöksen viiden miljoonan euron vakuustakavarikosta, joka kohdistuu syytettynä olevan liikemiehen omaisuuteen.Rikoskokonaisuuteen linkittyy vielä törkeä rahanpesu, josta syyttäjä vaatii vähintään vuoden mittaista ehdollista vankeustuomiota liikemiehen nykyiselle vaimolle.Syytteen mukaan uusi vaimo on pitänyt rikoksella saatua miehensä varallisuutta hallussaan peittääkseen rahan alkuperän.Petoksella saaduilla rahoilla liikemies osti vaimolleen yli 100 000 euroa maksaneen Porsche-henkilöauton, joka on uuden vaimon nimissä.Liikemies siirsi samana päivänä, jona tehtiin päätös vakuustakavarikosta, rahaa vaimonsa tilille. Kaikkiaan rahaa siirtyi 60 000 euroa.Syyttäjän näkemys on, että rahanpesu on kokonaisuudessaan törkeä ja rikoksella saatu omaisuus arvokas.Syyttäjä vaatii valtiolle rikoshyötynä Porsche-henkilöautoa ja liikemiehen siirtämiä 60 000 euron rahasummaa.Käräjäoikeus käsitteli juttua koko maanantaipäivän. Syytteitä käsitellään tällä viikolla vielä kahtena päivänä.