Kommentti: Kun kansanedustajilta kysyy Venäjästä, miksi vastaus on hiljaisuus?

, työmatka, palaveri kesken tai istunto alkamassa.IS yritti parin viikon ajan tavoittaa kaikkia 200 kansanedustajaa vastaamaan muutamaan Venäjä-aiheiseen kysymykseen. Edustajia tavoiteltiin useaan otteeseen, sekä sähköpostitse että puhelimitse.Osallistumisprosentti jäi kuitenkin laihaksi: vain neljäsosa kertoi mielipiteensä. Osa ei perustellut kyselystä kieltäytymistä mitenkään, osa myönsi suoraan, ettei ole tarpeeksi perehtynyt aiheeseen.Kansanedustajilta löytyy usein kanta asiaan kun asiaan, mutta miksi Venäjästä kysyttäessä vastauksena on hiljaisuus?”Voi, minä olen varmaan väärä tyyppi kommentoimaan Venäjää, kaikki aika menee nyt soten parissa!”Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtajanmukaan suomalaisten vähäinen kiinnostus ja ymmärrys nyky-Venäjästä näkyy myös eduskunnassa.Harvalla edustajalla on venäjänkielen taitoa tai kokemusta Venäjällä työskentelystä. Neuvostoaikaisia ulkopolitiikan tekijöitä ei ole jäljellä enää edes kourallista.Vain pieni osa edustajista on Kivisen mukaan ylipäätään edes ulkopoliittisesti aktiivisia. Vielä harvemmalla on varsinaista asiantuntemusta aiheesta.Presidenttiaktiivisen ulkopoliittisen roolin vuoksi on helppo tuudittautua siihen, että Venäjä on presidentin ja ulkoministerin aluetta. Suuret kysymykset jätetään mielellään pienen ryhmän ratkottaviksi.tällaiseen vastata kun kuitenkin kaikki käännellään ja väännellään miten sattuu.”Aleksanteri-instituutin professorinmukaan Venäjä on suomalaisille edelleenkin tabu, josta vältetään puhumasta liian suoraan.Tynkkynen uskoo myös monen poliitikon välttelevän tietoisesti Venäjää koskevaan julkiseen keskusteluun osallistumista, sillä siihen on niin helppo sotkeutua.Moni IS:n kyselyyn vastanneista kiersikin kätevästi oman mielipiteensä aiheesta puhumalla vain yhteisestä EU-rintamasta ja dialogin tärkeydestä.Kun samalla tulisi vielä myötäillä oman puolueen linjaa, jää Venäjään vihkiytymättömälle yksittäiselle edustajalle varsin vähän tilaa oman kantansa ilmaisulle.