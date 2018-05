Kotimaa

IS-kysely: Venäjä-pakotteet jakavat eduskuntaa: kokoomuslaiset muita kovemmalla linjalla

Ilta-Sanomien

kansanedustajille tekemä kysely paljastaa, että Venäjän vastaiset pakotteet jakavat eduskuntaa.Siitä kyselyyn vastanneiden edustajien kesken vallitsi vielä varsin laaja yksimielisyys, ettei Krimiä tulisi hyväksyä osaksi Venäjää ja niemimaan valtauksen seurauksena asetetut pakotteet ovat perusteltuja.Se, pitäisikö pakotteita koventaa nykyisestä, mikäli Venäjä ei suostu vetäytymään Itä-Ukrainasta, jakoi vastaajat jo selkeästi eri ryhmiin.Vaatimus Venäjän ja Ukrainan joukkojen ja aseistuksen vetämisestä raja-alueilta sisältyy myös Minskin sopimukseen.vastasi kaikista kansanedustajista neljäsosa, 50 edustajaa. Vastaukset eivät ole yleistettävissä puoleen yleisiksi kannoiksi, vaan edustavat yksittäisten edustajien mielipiteitä.Suhteellisesti aktiivisimpia vastaajia olivat kokoomuksen ja vihreiden ryhmät, vähiten vastauksia tuli keskustan, SDP:n, vasemmiston ja perussuomalaisten ryhmistä.kansanedustajat erottuivat kyselyssä kovemman pakotepolitiikan kannattajana. Raskaampia pakotteita puolustaneen(kok) mielestä Venäjän haluttomuus yhteistyöhön ei saisi johtaa siihen, että nykytilanne vain hyväksyttäisiin välttämättömyyden pakosta.(kok) mukaan on myös Ukrainaa kohtaa väärin, että Venäjä pääsee isännöimään kesällä jalkapallon maailmanmestaruuskisoja.Keskustan ja vihreiden kyselyyn vastanneet edustajat kommentoivat pakotteiden koventamista keskimäärin kokoomusta varovaisemmin, korostaen neuvottelujen ja EU:n yhteisten päätösten merkitystä.ja siniset olivat kyselyn perusteella kaikkein haluttomimpia koventamaan Venäjä-pakotteita. Yhtäältä syyksi nähtiin pakotteiden tehottomuus, toisaalta niiden haitallisuus suomalaiselle viennille.– Suomi onkin varmasti EU:n pakotepolitiikan suurimpia sijaiskärsijöitä,(ps) sanoo.(sin) ei usko, että pakotteiden lisäämisellä kyettäisiin ainakaan ratkaisemaan Ukrainan tilannetta.– Pakotteita lisäämällä ei panna Venäjän kaltaista suurvaltaa polvilleen, Torvinen sanoo.kyselyyn osallistuneista kansanedustajista oli myös valmiita antamaan siunauksensa kuukauden takaisille venäläisdiplomaattien karkotuksille vastauksena Britannian Salisburyn myrkkyiskulle.Pientä kritiikkiä rivien välistä kuitenkin löytyi puolueeseen katsomatta.(vihr) kuvailee ratkaisua ”vähiten huonoksi” ja(r) ”välttämättömäksi pahaksi”.(kesk) mukaan ratkaisu ei ollut ideaali, mutta kokonaisuus huomioon ottaen oikea.(vihr) mukaan on joka tapauksessa tärkeää, että kemiallisten aseiden käyttöön reagoidaan, sillä iskussa oli kyse kansainvälisten, kemiallisten aseiden kieltoa koskevien sopimusten rikkomisesta.mielestä EU-maat etenivät asiassa turhan hätäisesti.(ps) olisi kaivannut selkeämpää näyttöä Venäjän osallisuudesta tapaukseen.Myös vihreiden puheenjohtajakorosti, etteivät selvitykset iskun mahdollisista syyllisistä olleet vielä valmiita karkotuksista päätettäessä.Britannia ei ole edelleenkään julkaissut vedenpitäviä todisteita Venäjän syyllisyydestä myrkytyksiin.– Meillä ei ole niitä samoja tietoja käytettävissä, joiden mukaan Suomen ulkopoliittinen johto on tilanteen arvioinut ja päätöksensä tehnyt,(vas) totesi toivoen, että päätös tehtiin huolellisen arvioinnin perusteella.(sd) kieltäytyi vastaamasta koko kysymykseen, sillä hänellä ei omien sanojensa mukaan ollut tarpeeksi kattavaa kuvaa siitä, minkä tietojen pohjalta karkotukset tehtiin.